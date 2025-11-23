Belarus'tan yüksek gelirlilere yüzde 40 vergi planı

Belarus Maliye Bakanlığı, yüksek gelirli vatandaşlar için en üst oranı yüzde 40’a kadar çıkan kademeli gelir vergisi uygulaması önerdi.

Bakan Yuri Seliverstov tarafından açıklanan teklife göre, yıllık geliri 350 bin Belarus rublesine (yaklaşık 117 bin dolar) kadar olanlar için yürürlükte olan yüzde 13’lük mevcut vergi oranı korunacak. Bu kategori, ülke nüfusunun yüzde 98’ini kapsıyor.

Bunun yanında 350 bin – 600 bin Belarus rublesi (200 bin dolara kadar) gelir için vergi oranı yüzde 25, 600 bin Belarus rublesinin üzerinde gelir için ise yüzde 40 olacak.

VERGİ TABANI DA GENİŞLETİLİYOR

Yeni sistemde vergi tabanı da genişletiliyor. Sadece maaş gelirleri değil; şirket hissesi satışlarından elde edilen kazançlar, kredi faiz gelirleri, kira ödemeleri, denetim kurulu üyelerine verilen ücretler ile avukat ve noter gelirleri de vergilendirilecek.

Maliye Bakanlığı’nın tahminine göre, yüzde 40’lık en yüksek vergi dilimine yaklaşık bin kişi girecek.