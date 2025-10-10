Belçika alarmda: Başbakana suikast planı ortaya çıkarıldı

Belçika federal savcılığı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prévot, Başbakan Bart De Wever ile diğer siyasetçileri hedef alan bir terör saldırısı planının ülke genelinde büyük bir güvenlik alarmına yol açtığını duyurdu.

"GERÇEK BİR TERÖR TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Prévot, X hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakan Bart De Wever’e yönelik saldırı planının ortaya çıkması son derece sarsıcı. Gerçek bir terör tehdidiyle karşı karşıyayız ve uyanık olmalıyız” ifadelerini kullandı.



Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Antwerp’te iki şüpheli gözaltına alındı ve “terör amaçlı cinayete teşebbüs” ile “terör örgütü faaliyetlerine katılım” suçlarından sorgulanıyor.

ARAMALARDA DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcıya benzeyen bir düzenek, çelik bilyeler içeren bir çanta ve saldırıda drone kullanılacağına dair kanıtlar bulundu. Yetkililer, saldırının “cihatçı” bir terör eylemi olabileceğini belirtti.



Belçika son yıllarda hem IŞİD bağlantılı saldırılarla hem de uyuşturucu çeteleri arasındaki artan şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. 2016’da Brüksel’de düzenlenen IŞİD saldırılarında 32 kişi yaşamını yitirmiş, 2023’te ise bir saldırgan iki İsveç vatandaşını öldürmüştü.