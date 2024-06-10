Belçika Başbakanı De Croo görevinden istifa etti

Belçika'da halk, bugün Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yanı sıra federal parlamento ve bölgesel parlamentolara milletvekili seçti.



Ülkenin yüzde 60'ını temsil eden Flaman bölgesi parlamentosunda birinci gelmesi beklenen Vlaams Belang, N-VA'nın gerisinde kaldı.



N-VA yüzde 24,3'le ilk sırayı elde ederken, VB oylarını yüzde 4,3 artırsa da 22,8 oy oranı ile ikinci sıraya geriledi. Ardından Vooruit, cd&v, PDVA, Open Vld ve Yeşiller sıralandı.

BAŞBAKAN DE CROO'NUN PARTİSİ 9. OLDU



Başbakan Alexander de Croo'nun partisi Flaman liberal Open Vld ise yüzde 2,6 oranında gerileme kaydetti ve yüzde 5,7 oy oranı ile 9. oldu.

DE CROO'DAN İSTİFA KARARI

Seçim sonuçları sonrası Belçika Başbakanı Alexander De Croo istifa edeceğini duyurdu.