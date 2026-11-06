Belçika Başbakanı De Wever'in istifası reddedildi

Belçika Kralı Philippe, Başbakan Bart De Wever'in istifasını kabul etmedi.

Kraliyet Sarayı, koalisyonu dağılma noktasına getiren siyasi krizi çözmek amacıyla hükümetin bütçe müzakerelerine derhal yeniden başlayacağını açıkladı.

Başbakan De Wever, Belçika maliyesini istikrara kavuşturmak için gerekli gördüğü 10 milyar euro (561,10 milyar Türk Lirası) tutarındaki harcama kesintisi ve vergi artışları üzerinde aylardır süren görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanması gerekçesiyle 2 Kasım Pazartesi günü istifasını sunmuştu.

Kral Philippe ile De Wever'in bugünkü görüşmesinin ardından Saray'dan yapılan açıklamada, koalisyon ortaklarının kalan görüş ayrılıklarını gidermek ve erken seçim ihtimalini doğurabilecek hükümet krizinin önüne geçmek amacıyla müzakereleri derhal yeniden başlatacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Majesteleri, Başbakan Bart De Wever'i Kraliyet Sarayı'nda kabul etti. Kral, meclis çoğunluğunu oluşturan beş partinin liderleriyle yürüttüğü temasların ardından, tüm tarafların bütçe müzakerelerini mümkün olan en kısa sürede tamamlama arzusunda olduğunu kaydetti."

Saray, parti liderlerinin uzlaşmaya varmak amacıyla taviz vermeye hazır olduklarını ifade ettiğini aktardı.