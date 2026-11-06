Belçika Başbakanı De Wever'in istifası reddedildi
06.11.2026 15:15
Belçika Kralı Philippe, 2027 bütçesindeki anlaşmazlık nedeniyle istifasını sunan Başbakan Bart De Wever'in talebini reddederek müzakerelerin derhal yeniden başlatılmasını istedi.
Belçika Kralı Philippe, Başbakan Bart De Wever'in istifasını kabul etmedi.
Kraliyet Sarayı, koalisyonu dağılma noktasına getiren siyasi krizi çözmek amacıyla hükümetin bütçe müzakerelerine derhal yeniden başlayacağını açıkladı.
Başbakan De Wever, Belçika maliyesini istikrara kavuşturmak için gerekli gördüğü 10 milyar euro (561,10 milyar Türk Lirası) tutarındaki harcama kesintisi ve vergi artışları üzerinde aylardır süren görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanması gerekçesiyle 2 Kasım Pazartesi günü istifasını sunmuştu.
Kral Philippe ile De Wever'in bugünkü görüşmesinin ardından Saray'dan yapılan açıklamada, koalisyon ortaklarının kalan görüş ayrılıklarını gidermek ve erken seçim ihtimalini doğurabilecek hükümet krizinin önüne geçmek amacıyla müzakereleri derhal yeniden başlatacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Majesteleri, Başbakan Bart De Wever'i Kraliyet Sarayı'nda kabul etti. Kral, meclis çoğunluğunu oluşturan beş partinin liderleriyle yürüttüğü temasların ardından, tüm tarafların bütçe müzakerelerini mümkün olan en kısa sürede tamamlama arzusunda olduğunu kaydetti."
Saray, parti liderlerinin uzlaşmaya varmak amacıyla taviz vermeye hazır olduklarını ifade ettiğini aktardı.
Başbakan Bart De Wever
Kral Philippe, toplumsal dayanışmanın korunması ile ekonomik büyümenin teşvik edilmesi arasında denge kurulması çağrısında bulunurken, parti liderleri bu amaca ulaşmak için uzlaşma arayışına öncelik verme taahhüdü verdi.
Gelişmeler doğrultusunda yeni müzakere turunu başlatmakla görevlendirilen Başbakan De Wever, sonuçları 16 Kasım Pazartesi günü Kral'a arz edecek.
De Wever, istifa kararını 2027 yılı bütçe görüşmelerinin başarısızlığa uğramasıyla gerekçelendirmişti.
İktidar koalisyonunda yer alan partiler, yaklaşık 10 milyar euroluk tasarruf tedbirleri üzerinde mutabakat sağlayamamıştı.
Başbakan ekim ayı sonunda daha sert tasarruf tedbirleri içeren bir bütçe planı sunmuştu.
Bu tedbirler arasında sağlık harcamalarında 2 milyar euroluk kesinti yapılması, KDV oranının yüzde 21'den yüzde 22'ye çıkarılması ile belirli mal ve hizmet kategorilerindeki indirimli oranların (yüzde 6 ve yüzde 12) tek bir oranda (yüzde 9) birleştirilmesi yer alıyor.
Eurostat verilerine göre Belçika'nın kamu borcu 2026 yılının ikinci çeyreği sonunda GSYH'nin yüzde 110,2'sine ulaştı.
Belçika Merkez Bankası ise kamu borcunun yıl sonunda GSYH'nin yüzde 111,3'üne yükseleceğini tahmin ediyor.