Belçika, bedava tren bileti dağıtacak

Belçika'da, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için bütün vatandaşlara 31 Temmuz'dan itibaren 10 ücretsiz tren bileti verilecek.

Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 11:41 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 11:56

Belçika, bedava tren bileti dağıtacak

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Belçika Ulaştırma Bakanı François Bellot, federal hükümetin yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle aldığı karar doğrultusunda 12 yaşından büyük bütün vatandaşlara ücretsiz 10 tren bileti verileceğini açıkladı.

BİLETLER 31 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KULLANILACAK

Vatandaşların söz konusu biletleri internet üzerinden dolduracakları formlarla talep edebileceklerini belirten Bellot, biletlerin 31 Temmuz'dan itibaren kullanıma sunulacağını ifade etti.

10 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ FAYDALANACAK

Yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip Belçika'da ücretsiz tren biletinden faydalanabilecek 10 milyona yakın vatandaş bulunuyor.

BİLETLER 31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ

Söz konusu biletlerin 31 Aralık tarihine kadar kullanılabilmesi planlanıyor. Ücretsiz biletlerle ülkenin salgından etkilenen ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.

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