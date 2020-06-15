Belçika, bedava tren bileti dağıtacak

Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 11:41 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 11:56
Belçika Ulaştırma Bakanı François Bellot, federal hükümetin yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle aldığı karar doğrultusunda 12 yaşından büyük bütün vatandaşlara ücretsiz 10 tren bileti verileceğini açıkladı.
BİLETLER 31 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KULLANILACAK
Vatandaşların söz konusu biletleri internet üzerinden dolduracakları formlarla talep edebileceklerini belirten Bellot, biletlerin 31 Temmuz'dan itibaren kullanıma sunulacağını ifade etti.
10 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ FAYDALANACAK
Yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip Belçika'da ücretsiz tren biletinden faydalanabilecek 10 milyona yakın vatandaş bulunuyor.
BİLETLER 31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ
Söz konusu biletlerin 31 Aralık tarihine kadar kullanılabilmesi planlanıyor. Ücretsiz biletlerle ülkenin salgından etkilenen ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.
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