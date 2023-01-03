Belçika, Çin'den gelen uçakların atık suyunu tahlil edecek

Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Çin'den gelen her yolcuya, İtalya, İspanya, İngiltere gibi Covid-19 test zorunluluğu veya aşı mecburiyeti getirmeyeceklerini söyledi.



Bunun yerine hastalığa yol açan virüsün varyantlarını tespit edebilmek için Çin'den gelen uçakların atık sularını analiz edeceklerini aktaran Vandenbroucke, "Çin'de olanlar kesinlikle dramatik. Ancak şu an Belçika için büyük bir tehlike oluşturmuyor" dedi.



Vandenbroucke, bilinmeyen varyantların ortaya çıkarılabileceğini, Belçika'da ilk kez uçakların atık sularının bu amaçla inceleneceğini ifade etti.



Bakan Vandenbroucke, ayrıca son 7 gün içinde Çin'de bulunan ve Kovid-19 hastalığının belirtilerini gösteren kişilere de test yapılacağını, bu testlerin varsa bilinmeyen varyantların tespiti için ayrıntılı incelemeye alınacağını dile getirdi.



Belçika'nın Covid-19 salgınıyla mücadele politikalarını yürüten bilim insanları da asıl sorunun Çin'den yolcuların gelmesi olmadığını savunuyor.



Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano) yetkilisi Steven Van Gucht, Belçika'da halkın büyük kısmının aşılandığı veya daha önce hastalığı geçirdiği için bağışıklık düzeyinin yüksek olduğunu belirtti. Van Gucht, önemli olan meselenin Çin'den gelen verilerin güvenilir bulunmaması olduğunu söyledi.



Şu anda Çin'deki varyantlar hakkında yeterli bilgi bulunmamasını eleştiren Belçikalı yetkililer, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de Çin'den gelenlere zorunlu test uygulamaları durumunda buna uyacaklarını ifade ediyor.