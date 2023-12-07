Belçika duyurdu: Batı Şeria'daki yerleşimciler ülkeye giremeyecek

De Croo, X hesabında Gent Üniversitesi'nde "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni 75'inci yılında yeniden değerlendirmek" başlıklı konferansta yaptığı konuşmadan kesitler paylaştı.



Belçika'nın İsrail'in halkını savunma hakkını başından beri desteklediğini belirten De Croo, aynı zamanda itidal ve uluslararası insancıl hukuka riayet etme çağrısı yaptığını söyledi.



De Croo, "Eğer (Avrupalılar olarak) güvenilir olmak istiyorsak, Kiev'de ya da Gazze'de masum insanlar öldürüldüğünde sesimizi yükseltmeliyiz. Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek." ifadelerini kullandı.



"Sivillere yönelik şiddetin sonuçları olacaktır." diyen De Croo, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişilere yönelik yaptırımlarla ilgili ABD ile işbirliği yapacaklarını ve Avrupa Birliği'ni (AB) de bu yönde hareket etmeye teşvik edeceklerini kaydetti.



AB dönem başkanlığını 1 Ocak 2024'te devralmaya hazırlanan Belçika'nın Başbakanı De Croo, son günlerde İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ön plana çıkıyor.



İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez'le 23-24 Kasım'da İsrail ve Filistin'i ziyaret eden De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, "Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.



"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız." mesajını da veren De Croo'nun sözleri, İsrail yönetiminin tepkisini çekmişti.