Belçika Enerji Bakanı Straeten: “Doğalgaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek”

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada meydana gelen enerji fiyatlarındaki artış hakkında Belçika’dan açıklama geldi.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, “Avrupa'da bir fiyat sınırı getirilmesine acilen ihtiyaç var. Enerji faturaları aile başına yılda 770 euro azaltabilir. Avrupa enerji piyasası başarısız oluyor ve acilen reforma ihtiyacı var. Bu artık pek çok aile ve şirket için kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Bakan Van der Straeten ayrıca açıklamasında, doğalgaz için AB çapında bir fiyat sınırı getirilmesi çağrısında bulunarak, “Avrupa’da doğalgaz fiyatlarına bir sınırlandırılma getirilmezse önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek” ifadelerini kullandı.

Belçika Enerji Bakanı Straeten, "Enerji faturaları aile başına yılda 770 euro azaltabilir" dedi.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 127,6 ARTTI



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana küresel piyasalarda doğal gaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı.



Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı 24 Şubat'ta 128,31 euro idi. Dün megavatsaat başına 272 eurodan açılan eylül vadeli kontratların fiyatı, günü megavatsaat başına 292,15 eurodan tamamladı. Böylece, savaşın başından bu yana dün en yüksek kapanış seviyesine ulaşan doğal gaz fiyatı, 6 ayda yüzde 127,6 artış gösterdi.



Fiyatların yükselişinde, AB'nin savaş sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlar ile Rusya'dan ithal ettiği fosil yakıtları azaltması ve Rusya'nın doğal gaz akışında kesintiye gitmesi etkili oldu.



Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Şirket, 16 Haziran itibarıyla ise hat üzerinden günlük 67 milyon metreküpe kadar doğal gaz sağlanabileceğini duyurmuştu.