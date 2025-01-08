Belçika Gıda Ajansı: Lütfen noel ağacınızı yemeyin

Belçika gıda idaresi, halka yaptığı ilginç çağrıda Noel ağacını yememeleri uyarısında bulundu.

Gent Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta paylaştığı bir yazı, çam ağaçlarının geri dönüşümüne dair yaratıcı öneriler sunuyordu. İskandinav tariflerinden ilham alınarak çam iğnelerinden çorba yapımı ve aromalı tereyağı hazırlanması gibi fikirler paylaşılmıştı.



UYARININ ARDINDAN BAŞLIK DEĞİŞTİ

FASFC’nin açıklamasının ardından Gent Belediyesi, yazının başlığını “Noel Ağacınızı Yiyin” ifadesinden “İskandinavlar Noel Ağaçlarını Yiyor” şeklinde değiştirdi.



"İSKANDİNAV ÇAMLARI FARKLI"

FASFC Sözcüsü Hélène Bonte, İskandinav tariflerinde kullanılan çamların el değmemiş doğadan elde edildiğini ve Noel için yetiştirilen ağaçlarla aynı olmadığını vurguladı. "Noel ağaçları, gıda zincirine dahil edilmemelidir" diyen Bonte, sağlık riskine dikkat çekti.



Bu yaratıcı ama riskli geri dönüşüm önerisi, çevreciler ve gıda güvenliği uzmanları arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.