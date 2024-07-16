Belçika, güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail maçına ev sahipliği yapmayacak

Belçika, güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Eylül'de İsrail ile oynanacak Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yapmayacağını açıkladı. Maçın, Budapeşte'de oynanma ihtimali olduğu belirtildi.

Belçika, güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail maçına ev sahipliği yapmayacak

Federasyonu (RBFA) bugün yaptığı açıklamada, Brüksel'in güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Eylül'de ile oynanacak Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Brüksel'den geçen ay yapılan açıklamada, maçın Kral Baudouin stadyumunda oynanmayacağı çünkü gösterilere yol açabileceği belirtmişti.

Yetkililer, İsrail-Filistin çatışmasıyla bağlantılı gerginlikler nedeniyle şehirde "bu çok yüksek riskli maçı organize etmenin imkansız" olduğunu düşünmüştü.

Belçika'nın diğer şehirleri de maça ev sahipliği yapmayı reddetti.

Ev sahibi şehir henüz belirlenmezken, Sırbistan'ın başkenti Budapeşte bir seçenek olarak gösteriliyor.

Ekim ayında Brüksel'de Belçika ve İsveç arasında oynanan Euro 2024 elemeleri öncesinde radikal İslamcı bir silahlı saldırganın iki İsveçli futbol taraftarını öldürdüğü saldırı endişeleri arttırmıştı.

Ancak bunun antisemitik bir saldırı olmadığı açıklanmıştı.

Fransa ve İtalya, Belçika ve İsrail ile aynı Uluslar Ligi A2 Grubunda yer alıyor.

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