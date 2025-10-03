Belçika istihbaratında deprem: Üst düzey yetkili Çin casusluğuyla suçlandı

Belçika güvenlik servisinde görevli bir yetkili, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Perşembe günü gözaltına alınan görevlinin evi de arandı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece sıkı koşullar altında serbest bırakıldı.



Görevlinin güvenlik kurumundaki pozisyonu açıklanmadı ancak iddialara göre, Çin istihbaratı tarafından Brüksel’deki uluslararası diplomatik çevrelere erişimi nedeniyle seçilerek devşirildi.

Brüksel, Avrupa Birliği kurumları, NATO karargahı ve yüzlerce uluslararası kuruluş ile diplomatik misyona ev sahipliği yapıyor.

ÇİN İSTİHBARATI TARTIŞMASI İLK DEĞİL

Bu gelişme, Belçika güvenlik kurumlarına yönelik baskıların arttığı bir döneme denk geldi. Şubat ayında Le Soir gazetesi, 2021-2023 yılları arasında Çinli hackerların devlet güvenlik sistemlerine sızarak ülke tarihinin en büyük veri ihlalini gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmıştı.