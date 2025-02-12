Belçika kraliçesini taşıyan uçak acil iniş yaptı: Havadayken ön camı çatladı!

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin Kosta Rika ziyareti tehlike bir uçuşla başladı.

Pazar günkü uçuş sırasında ön camında meydana gelen çatlağın ardından kraliyet uçağı öncelikli iniş yapmak zorunda kaldı.



Mathilde, UNICEF Belçika ve UNICEF Kosta Rika tarafından düzenlenen üç günlük tek başına bir gezi için ülkeye gidiyordu.



Güvenlik önlemi, acil durumlarda uçağın sırayı atlamasına ve bekleyen uçaklardan önce iniş yapmasına olanak tanıyor.



Ancak uçaktaki personel kraliyet uçağını güvenli bir şekilde yönlendirebildi ve uçak San Jose Juan Santamaria Uluslararası Havaalanı’na planlanandan 15 dakika önce güvenli bir şekilde iniş yaptı.



Daily Mail gazetesine göre olay uçaktaki mürettebat için endişeye yol açmış olsa da kraliyet yolcularının küçük kazadan haberi yokmuş gibi görünüyordu.



Kraliyet yorumcusu Wim Dehandschutter, X'te şunları yazdı: “Bu hesaba ve yerel medyaya göre Belçika Kraliçesi Mathilde'yi taşıyan uçak Kosta Rika'ya ön camı çatlamış bir şekilde indi. Ben de o uçaktaydım. Yolcular olarak hiçbir şey fark etmedik ve uçuş sırasında ya da inişte herhangi bir bildirim almadık.”



Dehandschutter şunları ekledi: “KLM uçağımız Schiphol'den 20 dakika geç ayrıldı, türbülans vardı ve iniş oldukça sertti, ancak hiçbir şey endişe verici görünmüyordu. Bu yüzden yerel medyada ve X'te 'acil iniş' ile ilgili haberleri okuduğumda biraz şaşırdım.”