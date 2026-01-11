Belçika, "Odin" projesini duyurdu. "Geleceğin savaşlarına hazırlık"

Parlamentodaki konuşmasında Belçika ve Avrupa’nın son on yıllarda savunmaya yeterince yatırım yapmadığını vurgulayan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, bu durumun Avrupa’yı ABD’ye güvenlik açısından aşırı bağımlı hale getirdiğini söyledi. Soğuk Savaş sonrası “barışın kalıcı olduğu” yanılgısıyla hareket edildiğini belirten Bakan, sosyal politikalara ağırlık verilirken savunma ve diplomasi gibi temel devlet alanlarının ihmal edildiğini ifade etti.

Francken, savunma bütçesinin artırılmasını “doğru olan” bir denge düzeltmesi olarak nitelendirirken, kalkınma işbirliği bütçesinden savunmaya kaynak aktarılmasını savundu. Buna karşın yalnızca silahlanmaya değil, diplomasi ve stratejik iletişime de yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

34 MİLYAR EURO'LUK PROGRAM

Belçika’nın 2035’e kadar 34 milyar euro'luk bir askeri yatırım planı kabul ettiğini hatırlatan Francken, önceliklerin başında hava savunma sistemleri geldiğini belirtti. Bu kapsamda Hollanda ile ortaklaşa Norveç yapımı NASAMS sistemlerinin alınması planlanıyor. Ayrıca Avrupa’nın SAMP/T sistemi ile ABD’nin Patriot sistemi arasında bir tercih yapılması için Haziran ayına kadar bir rapor beklendiği, nihai kararın ise 21 Temmuz’dan önce alınmasının hedeflendiği açıklandı.

Belçika medyasona konuşan bakan, F-35 savaş uçaklarının devreye girmesi, 11 ek uçak alımı, üçüncü bir fırkateyn ve kara kuvvetleri için ikinci hafif tugay gibi projelere de dikkat çekti. Ancak asıl önceliğinin “geçmişin değil, geleceğin savaşı” olduğunu özellikle vurguladı.

“ODIN” VE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Francken’e göre geleceğin savaşı; dronlar, insansız sistemler, yapay zeka, kuantum teknolojileri ve lazer gibi enerji silahları üzerine kurulacak. Bu nedenle “Odin” projesi, savunma sanayii ile iş birliği içinde çalışan büyük bir askeri inovasyon hızlandırıcısı olarak tasarlandı.

Bakan ayrıca, ABD’deki Janus Programına benzer biçimde, Belçika ordusu için mikro modüler nükleer reaktörler (MMR) sayesinde yurtdışında konuşlu birliklerin enerji açısından tamamen bağımsız hale getirilmesini istediğini açıkladı.

Belçika’nın nükleer alandaki deneyimine dikkat çeken Francken, Odin kapsamında Ocak 2027’ye kadar bu hedefe nasıl ulaşılabileceğine dair kapsamlı bir çalışma hazırlanacağını belirterek, “Şu anda geleceğin savaşına hazır değiliz. Ama hazır olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.