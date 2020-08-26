Belçika, Paris'i 'riskli bölge' ilan etti

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın başkenti Paris’i yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artış nedeniyle kırmızı bölge ilan etti.

İHA - Reuters 26.08.2020 - 22:38

Belçika, Paris'i 'riskli bölge' ilan etti

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Avrupa'da Covid-19 salgınında ikinci dalga endişesi giderek büyürken, Fransa'daki vaka sayısında yaşanan artış komşu ülkeleri tedirgin etti.

Son bir haftadır 4 bin 500'den fazla günlük vaka ile karşı karşıya kalan Fransa'da başkent Paris'teki vaka yoğunluğu Belçika'yı harekete geçirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Paris'in riskli bölge ilan edildiği duyuruldu.

Vatandaşlarına Paris'e seyahat etmeme uyarısını yapan Belçika Dışişleri Bakanlığı, ülkeye dönüşte Covid-19 testi yaptırmayı kabul etmeyenlerin Paris’e gidişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun verilerine göre ülkedeki pozitif vakaların yüzde 22’sinin tatilden dönenlerde tespit edildiği, riskli bölge ilan edilen yerlere tatile gidenlerin yalnızca yüzde 40’ının test yaptırmayı kabul ettiği belirtildi.

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