Belçika Savunma Bakanı NTV'ye konuştu. "Avrupa kurumlarında Türkiye'yi dile getireceğiz"

Belçika -Türkiye ilişkileri Brüksel'den Türkiye'ye gelen 400 kişilik kafileyle bir üst düzeye taşındı.

Önce Kraliçe Mathilde ile Baykar'ı ziyaret eden ardından da birçok anlaşma imzalayan Savunma Bakanı Theo Francken Türkiye'nin savunma sanayiinde neden bir NATO öncüsü olduğunu NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'a anlattı.

“TEKNOLOJİ DEVRİMİNİ SİZ BAŞARDINIZ”

Türkiye’nin savunma sanayii ve askeri teknoloji alanındaki ilerleyişine dikkat çeken Francken, “Birlikte çalışmalıyız ve Türkiye’den çok şey öğrenebiliriz. Silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu siz gerçekleştirdiniz.” dedi.

İnsansız hava araçları ve yapay zeka destekli savunma sistemlerinde Türkiye’nin öncü olduğunu söyleyen Savunma Bakanı, “İnsansız hava araçları ve bunlara karşı kullanılan yapay zeka teknolojisindeki bu yeniliği, bu teknoloji devrimini siz başardınız. Bunu siz yaptınız. Siz öncü oldunuz. Siz ilk oldunuz.” ifadelerini kullandı.

“BİZ DE SİZİ TAKİP ETMEK ZORUNDAYIZ”

Türkiye’nin savunma alanındaki deneyimlerinin örnek alınması gerektiğini belirten Francken, “Ve şimdi biz de sizi takip etmek zorundayız. Öğrenmek zorundayız. İşte bu yüzden buradayız.” dedi. Görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade ederek, “Ve harika bir iş çıkarıyoruz çünkü pek çok sözleşme imzaladık.” diye konuştu.

Francken, Türkiye ile savunma alanındaki temasların hız kazandığını belirterek, “Bugün, bu akşam İstanbul’da 30 adet anlaşma imzaladık. Çarşamba akşamı Ankara’da da 30 adet anlaşma imzalayacağız.” dedi.

Francken, Belçika’nın Türkiye’ye yönelik eleştirel bir tutum içinde olmadığını ifade ederek, Türkiye’nin Avrupa Birliği kurumlarında daha fazla temsil edilmesinin önünü açmak için çalışacağını söyledi.

AVRUPA KURUMLARINDA TÜRKİYE VURGUSU

Sonumut'un, “Belçika, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi veya AB Savunma Konseyi toplantılarında Türkiye ile savunma birliktelikleri oluşturulması konusunu gündeme getirir mi?” sorusuna yanıt veren Francken, “Evet ben şimdi de gündeme getiriyorum, getireceğim ve herkes de bunu görecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinde yer almasını desteklediklerini söyleyen Francken, “Öncelikle şunu söyleyeyim, bunu masada da söyleyeceğim. Türkiye’nin masada olmasına karşı çıkan ülke Belçika olmayacak. Türkiye’nin güvende olmasını gerçekten savunuyoruz.” dedi.

Francken, Türkiye’ye yönelik farklı yaklaşım sergileyen bazı NATO ve Avrupa ülkeleri bulunduğunu da belirterek, “Ama bence başka bir tutumla hareket eden NATO ve Avrupa ülkeleri var, kimden bahsettiğimi biliyorsunuz.” diye konuştu.