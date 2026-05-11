Belçika Savunma Bakanı'ndan Baykar'a övgü

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, İstanbul'daki temasları sırasında Baykar 'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Francken, "Bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Belçika Ekonomik Misyonu çerçevesinde İstanbul'da bulunan Francken,i X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'un "girişimcilik ruhu ve dinamizmle" kaynadığını belirtti.

Francken, İstanbul'da aynı zamanda savunmanın geleceğinin şekillendiğine işaret ederek, "Kraliçe ve girişimcilerimizle Baykar’ı ziyaret ettim. Bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu. Francken, "Şirket, yapay zeka entegre silahlı insansız hava araçlarının öncüsü oldu. Bu sistemler giderek daha iyi hale geliyor, daha yükseğe ve daha uzağa uçuyor. Şimdi Baykar kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor: insansız savaş uçağı. 'Kızılelma' halihazırda seri üretimde ve ihracatı da yapılıyor." diye konuştu.

Francken, temasları kapsamında Belçikalı ve Türk yatırımcılar için karşılıklı imkanlara dikkati çekeceğini, 32 Belçika-Türkiye iş anlaşmasının imzalanacağını kaydetti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASINA GÜNCELLEME ÇAĞRISI

Türkiye'nin Avrupa ile aynı Gümrük Birliği’nin parçası olduğunun altını çizen Belçika Savunma Bakanı, "Bu yapının kapsamlı biçimde güncellenmesi halinde aramızdaki ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika da bu çağrıyı destekliyor. Şirketlerimiz bu fırsatı kaçırmamalı." ifadelerini kullandı. Francken konuşmasında “herkese İstanbul'u ziyaret etmeler”i tavsiyesinde de bulundu.