Belçika tarihinde ilk kez bir çift 80’inci evlilik yıl dönümünü kutladı

Belçika'nın Flaman bölgesinde bulunan ve en önemli kömür madenleriyle tanınan Houthalen şehrinde yaşayan Eduard Cuyvers ve Angeline Haeseldonckx isimli çift, ülke tarihinde 80’inci evlilik yıl dönümlerini kutlayarak bir ilke imza attı. Ülkede gündem olan yaşlı çiftin nikahlarının, 80 yıl önce 30 Ocak 1943'te Belçika'nın Geel şehrinde kıyıldığı aktarıldı.



Cuyvers’in 1923, Angeline’nin ise 1925 yılında doğduğu ifade edilerek, Cuyvers’in yakında 100’üncü yaşını kutlayacağı belirtildi.

Söz konusu evliliği kayıt altına alan belgeyi inceleyerek rekoru teyit eden Belçikalı tescil temsilcisi Anthony Croes-Lacroix, çiftin Avrupa Süper Asırlık Organizasyonu (ESO) adı verilen bir uluslararası kayıt sistemine dahil olduklarını bildirdi.



Cuyvers ve Haeseldonckx 2018'de verdikleri bir röportajda, aradan geçen bunca yıldan sonra bile "hala birbirlerine aşık olduklarını" belirtmişti.



SADECE 8 ÇİFT 79’UNCU EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNE ULAŞTI



Belçika’da Cuyvers ve Haeseldonckx'ten önce sadece 8 çift 79’uncu evlilik yıl dönümlerine ulaşmıştı, bazı çiftler ise 80’inci yıl dönümlerine günler kala hayatını kaybetmişti.



Avrupa'da evliliğin 25'inci yılı "gümüş", 50'nci yılı "altın", 70'inci yılı "platin" ve 80'inci yılı ise "meşe" olarak nitelendiriliyor.