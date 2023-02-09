Belçika ve Almanya'da operatörler Suriye ve Türkiye'ye aramaları ücretsiz yaptı

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Telefonica Almanya'dan yapılan açıklamada, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyede bulunuldu.



Açıklamada, Telefonica'nın kendi markaları O2, O2 Business, Blue, AY YILDIZ ve Ortel Mobile ile Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye 9 Şubat-17 Şubat'ta yapılan arama ve gönderilen SMS'lerden ücret alınmayacağı belirtildi.



BELÇİKA'DA ŞUBAT BOYUNCA ÜCRETSİZ

Proximus'tan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerle iletişimi kolaylaştırmak için Belçika'dan Türkiye ve Suriye'ye ücretsiz arama ve kısa mesaj hizmeti sunulması kararı alındı.



Açıklamada, şirket depremzedelere taziyelerini sunarken, felaketin yıkıcı görüntüleri karşısında Türkiye ve Suriye'de arkadaşları ve aileleri bulunanlara destek sunulacağının altı çizildi.



Depremden etkilenen bölgelerdeki insanların durumunun ağırlığına dikkat çekilen açıklamada bu aşamada aileler ve arkadaşlarla iletişimin çok önemli olduğu anımsatıldı.



Açıklamada, Proximus, Scarlet ve Mobile Vikings'in tüm müşterilerine şubat ayı boyunca Belçika'dan Türkiye ve Suriye'ye mobil ve sabit arama ile kısa mesajların ücretsiz sunulduğuna vurgu yapıldı.

"DİĞER YARDIM SEÇENEKLERİNİ İNCELİYORUZ"

Söz konusu süre boyunca Türkiye'de ücretsiz dolaşım sunulduğu belirtilen açıklamada, "Bu, insanların aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak içindir. Ayrıca, sahadaki yardımcıları da destekler. Tüm ekiplerimizdeki yardım etme isteği muazzam. Diğer yardım seçenekleri şu anda incelenmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Telefonica Üst Yöneticisi (CEO) Markus Haas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.



Haas, "Deprem felaketi karşısında derin bir şok yaşıyorum. O2 Telefonica ve AY YILDIZ'daki ekiplerimizin yardım etme istekliliği ve desteği beni daha da etkiledi. Bağışlar, yardım çalışmaları ya da umut ve güven veren çağrılar ve mesajlar... Her katkı önemlidir. İhtiyaç sahibi insanlar için hep birlikte yakın durmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

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