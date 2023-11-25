Belçika ve İsrail arasında Gazze gerilimi

De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, "Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.



"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız." diyen De Croo, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulamıştı.



İspanya Başbakanı Sanchez de "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.



İki liderin açıklamalarına Netanyahu ve Cohen'in tepki göstermiş, Belçika ve İspanya'nın İsrail'deki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırılarak kınama mesajı iletilmişti.

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