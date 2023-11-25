Belçika ve İsrail arasında Gazze gerilimi

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşma nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanması ve teröre destekle suçlanması üzerine, "sözlerinin arkasında durduğunu" ifade etti.

Belçika ve İsrail arasında Gazze gerilimi
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez (Soldan sağa, 23 Kasım 2023, Kudüs - AFP)

De Croo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, 'deki katliamın durmasını istemelerine tepki gösteren  Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Netanyahu'nun kınadığı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de Sanchez ile birlikte teröre destek vermekle suçladığı De Croo, sosyal medya hesabından Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.

De Croo, "Gazze hakkında Refah Sınır Kapısı'nda söylediğim sözlerimi okuyun Başbakan Netanyanu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin." ifadesini kullandı.

İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırılarını engelleyecek raporu ciddiye almadı: "Hayali senaryo"

İsrail istihbaratı Hamas'ın saldırılarını engelleyecek raporu ciddiye almadı: "Hayali senaryo"

Haberi Görüntüle

De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, "Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız." diyen De Croo, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulamıştı.

İspanya Başbakanı Sanchez de "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

İki liderin açıklamalarına Netanyahu ve Cohen'in tepki göstermiş, Belçika ve İspanya'nın İsrail'deki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırılarak kınama mesajı iletilmişti.

Gazze'de rehine takası | 42 Filistinli ve 14 İsrailli bugün serbest bırakılacak

Gazze'de rehine takası | 42 Filistinli ve 14 İsrailli bugün serbest bırakılacak

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...