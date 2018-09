Belçika'da piyasalarda 1 sent ve 2 sentlik bozuk paraların bulunmasında sıkıntı yaşandığı ortaya çıktı.



Belçika Maliye Bakanlığı Sözcüsü Francis Adyns, tedavüldeki madeni paralarda bir yetersizlik olduğuna dikkati çekerek, "Bir kıtlık olduğu doğrudur. Bu eksiklik bizim hatamızdan kaynaklanmıyor, Avrupa Merkez Bankası yeni 1 sent ve 2 sent üretimine izin vermiyor" açıklamasında bulundu.



Ülke basınına yansıyan bilgilere göre, Belçika'da 1,6 milyar adet bozuk para üretilmiş olmasına rağmen bu paralar tedavülde dolaşmıyor. Vatandaşlar alışveriş sonrasında para üstlerini evlerindeki kumbaralarda veya kaplarda biriktiriyor. Bu davranış paraların tedavülde dolaşmasına engel oluyor.

"BOZUK PARALARI BANKAYA YATIRIN"



Belçika Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ise vatandaşların evlerindeki bozuk paraları bankalara yatırmaları yönünde bir kampanya çalışmasına hazırlanıyor.



Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerde banknotlar Avrupa Merkez Bankası'nca (ECB) tedavüle sokuluyor. Madeni para basımı ise ECB'nin miktar kontrolünde euro bölgesi ülkelerinin yetkisinde gerçekleştiriliyor.



Euro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 euro/sent ile 1 ve 2 euro'luk madeni paralar bulunuyor. Her euro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.