Belçika’da cezaevi çalışanları greve gitti

Belçika basınında yer alan haberlere göre, ceza infaz kurumlarında görevli memurların bağlı bulunduğu sendikalar, uzun süredir devam eden personel eksikliği, artan iş yükü ve aşırı kalabalığa dikkati çekmek için ülke genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı.



Bu kapsamda mahkum ziyaretleri, eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri geçici olarak durduruldu.



Cezaevlerinde yalnızca güvenlikle ilgili zorunlu hizmetler yürütülüyor.



Adalet Bakanlığı, grev süresince cezaevlerinde güvenliğin sağlanabilmesi için polis birimlerinin görevlendirildiğini, mahkumların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ise Kızılhaç gibi kuruluşlardan destek alındığını açıkladı.



Sendikalar, hükümetin cezaevi personeline yönelik bütçe kesintilerinden vazgeçmesini, yeni istihdam yaratılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.



Belçika’da cezaevlerindeki aşırı kalabalık, yetersiz personel sayısı, hijyen problemleri ve artan şiddet olayları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyor.