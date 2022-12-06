Belçika'da Covid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı

Belçika'da Temmuz 2021'den beri ilk kez geçen ay 1000'in altına gerileyen günlük Covid-19 vaka sayısı, tekrar bu rakamın üstüne çıktı.

Belçika'da Covid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı

İlişkili Haberler

Covid-19'un mevcut tedavilere dirençli yeni varyantı BQ1: BQ1 nedir? BQ1 Türkiye'de görüldü mü? BQ1'in belirtileri nelerdir?

Covid-19'un mevcut tedavilere dirençli yeni varyantı BQ1: BQ1 nedir? BQ1 Türkiye'de görüldü mü? BQ1'in belirtileri nelerdir?

Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 23 artarak 1152 oldu.

Bu rakam, üç hafta öncesinin verilerine göre ise iki kat artışa karşılık geldi.

Hastaneye yatırılan hasta sayısı yüzde 22 artışla 76 olarak kayıtlara geçti.

Ancak Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 23 azalarak 4'e düştü.

Belçika'da Covid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı - 1

Belçika, Avrupa'da Covid-19 salgınının en şiddetli görüldüğü ülkelerden biri. 11,5 milyon nüfuslu ülkede 33 bin 86 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

Ülkede baskın corona virüs varyantının Omicron BA.5 olduğu bildirilmişti. Günlük Covid-19 vaka sayısı, Temmuz 2021'den beri ilk kez 4 Kasım'da 1000'in altına gerilemişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...