Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ve "sarı yelekliler" arasında gerginlik tırmanıyor.



Brüksel'in merkezi Arts-Loi bölgesinde toplanan yaklaşık bin göstericiye polis TOMA'yla tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.



Sokaklardaki trafik levhalarını ve lambaları söken göstericiler, polise pet şişe gibi cisimler fırlattı.



Olay yerine takviye polis ekiplerinin yanı sıra atlı polisler de konuşlandırıldı.



"Faşizme hayır", "Charles Michel istifa" şeklinde slogan atan göstericiler, "Sosyal kış geliyor" mesajı yazan pankartlar taşıyor.



Göstericilerin olduğu bölgede Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği ve ABD'nin Belçika Büyükelçiliği gibi birçok temsilcilik bulunuyor.



Brüksel polisi, gösteriler nedeniyle yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

