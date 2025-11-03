Belçika'da drone hareketliliği: Askeri hava üssünde 4 drone daha tespit edildi

Belga ajansının haberine göre, askeri hava üssünün bulunduğu Peer Belediyesinin Başkanı Steven Mathei, Savunma Bakanlığı ve polisin dün saat 19.00 sularında üssün üstünde 4 drone faaliyeti tespit ettiğini doğruladı.



Mathei ayrıca, droneların tespit edilmesinin ardından federal polise ait bir helikopterin takip için havalandığını, droneların Hollanda'ya doğru gözden kaybolduğunu belirtti.



Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 drone faaliyeti tespit edildiğini açıklamıştı.



Francken, "Bunlar casusluk amacıyla geliyorlar. F-16'ların nerede olduğunu, mühimmatın nerede bulunduğunu ve diğer stratejik unsurları görmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.



BELÇİKA'DA DRONE HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR



Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.



Francken, kamp üzerinde tespit edilen droneların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.



25 Ekim'de ise en az 4 droneun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.



Francken, ülkesinde artan drone hareketliliğinin ardından, drone karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.



"Plan hazır: Drone tespiti ve imhası için 50 milyon avro." açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.