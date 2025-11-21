Belçika’da Filistin Bağışçılar Grubu toplantısı: 60 ülkeden destek

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği’nin (AB) girişimi ve 60 ülkenin katılımıyla Filistin Bağışçılar Grubu toplantısı düzenlendi. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve bakanların katıldığı toplantıda, Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil etti. Toplantıda, Filistin yönetiminin mali durumu, istikrarı ve Gazze’nin yeniden inşası gibi konular ele alındı.



Toplantının ardından AB Akdeniz Politikaları Komiseri Dubravka Suica ile Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Mustafa, ortak basın toplantısı düzenledi.



Suica, yaptığı açıklamada, toplantının başarılı geçtiğini ve AB olarak Filistin yönetimini desteklemek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek, "Toplantı, dünyanın dört bir yanından 60'tan fazla delegasyonu bir araya getirerek hem dayanışmayı hem de somut desteği göstererek başarılı bir şekilde gerçekleşti. Güçlerimizi birleştirerek, Filistin Yönetimi'nin karşı karşıya olduğu karmaşık zorlukların üstesinden gelmede kolektif eylemin temel rolünü ortaya koyduk. Mesajımız açıktı: ‘Sayın Başbakan, bu çabada yalnız değilsiniz’" ifadelerini kullandı.

AB'DEN 82 MİLYON EURO



Suica, "AB, Filistinlilerin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki yönetim de dahil olmak üzere kendi geleceklerini şekillendirmede gerçek ve belirleyici bir role sahip olmaları gerektiğine inanmaktadır Bugün, Almanya, Lüksemburg, Slovenya ve İspanya ile birlikte, üye devletlerimizden PEGASE programı aracılığıyla sağlanan ek mali destek kapsamında 82 milyon euroyu aşan yeni katkı anlaşması imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

TÜRKİYE'DEN DESTEK MESAJI



Toplantıya Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ise toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Filistin halkının haklarının korunmasına ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik tüm uluslararası çabalara güçlü desteğini sürdüreceğini bildirdi.