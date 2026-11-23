Belçika 'daki büyük işçi sendikaları CSC, FGTB ve Synova'nın çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin sosyal harcamalarda yapacağı kesintiler ile alım güçlerinin azalmasını protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Grev nedeniyle ülke genelinde kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksarken hayat durma noktasına geldi.

Belçika'nın hava sahasından sorumlu kurumu Skeyes çalışanlarının greve katılması nedeniyle 07.00 ile 21.00 saatleri arasında ülke genelinde uçuş yapılamadı. Bu saatlerde hava kontrol hizmeti de verilmedi. Brüksel Havalimanı 'nda söz konusu saatlerdeki tüm iniş ve kalkışlar, Charleroi Havalimanı'nda ise günün tüm uçuşları iptal edildi.



TOPLU TAŞIMAYI DA VURDU, ÇÖPLER TOPLANMADI, BAZI OKULLARDA DERS YAPILMADI



Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların da greve katılması nedeniyle şehir genelinde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı gerçekleştirilemedi.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve katılmasıyla kesintiler ülke geneline yayıldı.

Çok sayıda öğretmenin de greve katılması nedeniyle bazı okullarda ders yapılamadı.

Belediye çalışanlarının da büyük ölçüde destek verdiği grev nedeniyle çöp toplama ve kreş hizmetleri ile çeşitli idari işlemler aksadı.