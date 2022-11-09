Belçika'da "hayat pahalılığı" grevi

Grev nedeniyle ülkenin birçok yerinde toplu taşıma durma noktasına geldi.

Başkent Brüksel başta olmak üzere birçok kentte otobüs, tren, tramvay ve metro seferlerinin çoğu yapılmadı. Toplu taşımadaki aksamalar dolayısıyla birçok yerde trafik sıkışıklığı yaşandı.



Havalimanları da grevden etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda uçuşların yüzde 55'i iptal edildi. Yaklaşık 200 uçuş, grev nedeniyle yapılamadı.

Charleroi Havalimanı'nda ise uçuşların tamamı iptal edildi. Uçuş olmayacağı için terminal binasına erişim bir günlüğüne kapatıldı.



Ülkedeki birçok polis, öğretmen ve hastane çalışanı da greve katıldı. Başkent Brüksel Bölgesi ve Valon Bölgesi'ndeki özel hastanelerin yaklaşık üçte ikisinde iş yavaşlatıldı. Bu hastanelerde sadece acil servisler ve ciddi hastaların tedavisinin yapıldığı klinikler açık tutuldu.



Belçika'daki bazı süpermarket zincirlerinde çalışanlar da greve gitti. Delhaize, Lidl ve Carrefour market zincirlerinin birçok mağazası kapandı. Ayrıca Liege, Mons ve Charleroi gibi kentlerdeki bazı alışveriş merkezleri de grev nedeniyle kapılarını açmadı.



Ayrıca ülkenin bazı belediyelerinde çöpler toplanmazken limanlarda gemilere de yükleme yapılamadı.



SENDİKALAR ÜCRETLERDE İYİLEŞTİRME İSTİYOR

Belçika'daki sendikalar, çalışanların özellikle enerji fiyatlarındaki artıştan çok etkilendiği gerekçesiyle doğal gaz ve elektrikte tavan fiyat uygulanmasını talep ediyor.



Sendikalar ayrıca ücretlerin iyileştirilmesini, enflasyona endeksli otomatik ücret artışlarının devam etmesini istiyor.



İşçi sendikalarının talepleri arasında, düşük gelir gruplarına sağlanan elektrik ve doğal gaz gibi faturaların sosyal tarifeyle ödenmesi uygulamasının genişletilmesi de bulunuyor.