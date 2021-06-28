Belçika'da her üç kişiden biri iki doz aşı oldu

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsüne göre, toplam 6 milyon 905 bin 604 kişiye en az bir doz aşı yapıldı.



Bu rakam toplam nüfusun yaklaşık yüzde 60'ına, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 75'ine tekabül ediyor.



3 milyon 829 bin 652 kişinin tam aşılandığı ülkede, söz konusu rakam toplam nüfusun yüzde 33'ü ve yetişkin nüfusun yüzde 41,5'ine denk geliyor.

KISITLAMALAR GEVŞETİLDİ



Avrupa'da nüfusa oranla salgında en çok kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da hükümet, günlük yeni vakaların geçen yaz kaydedilen sayılara (650) inmesiyle yeme içme sektörü ve toplu faaliyetler gibi bazı alanlarda kısıtlamaları gevşetmişti.

UZMANLARDAN ‘AŞI REHAVETİ’ UYARISI: VAKALARDA ARTIŞ DEVAM EDECEK GİBİ DURUYOR