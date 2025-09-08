Belçika’da ırkçılık skandalı: Belediye başkanı istifa etti!

Belçika'nın Aalter kentinin Belediye Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Pieter De Crem ırkçılık skandalı sonrası istifa etti.

belediyesinde yabancı kökenli sakinlerin kayıt işlemlerinde ayrımcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine görevinden istifa etti.



Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT ve De Morgen gazetesinin, şikayetler üzerine mart ayında yaptığı ortak araştırmada, Aalter Belediyesine yeni kayıt yaptırmak isteyen yabancı isimli bireylerin işlemlerinin Belçikalılardan dokuz kat daha uzun sürdüğü tespit edildi.



Bunun üzerine Flaman hükümeti tarafından yapılan denetim, söz konusu politikanın ayrımcı niteliğini doğruladı. Ardından Flaman Bölgesi İçişleri Bakanı Hilde Crevits tarafından soruşturma başlatıldı, De Crem'in görevden alınması ihtimali doğdu.



Crevits, "Yasal hükümler uzun süredir açıkça ihlal edildi" dedi. Hristiyan Demokrat CD&V üyesi De Crem dün itibarıyla belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Ancak bu olayın, Pieter De Crem'in uluslararası fuarlarda Belçika'yı temsil etmekten sorumlu kurum "BelExpo Genel Komiseri" olarak mevcut görevlerini etkilemediği öğrenildi.



De Crem, 2018-2020 yıllarında Başbakan Yardımcısı, Savunma ve İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

