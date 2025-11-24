Belçika'da işçilerin grevi hayatı durdurdu

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamuda ve özel sektörde çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri içeren kemer sıkma politikalarını protesto etmek için greve gitti.

Grevin ilk gününde özellikle ulaşım olumsuz etkilenirken, ülke genelinde tren seferlerinin sayısı 3'te 1'e indirildi.

Brüksel toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları da greve katılım gösterirken, başkentteki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Grev nedeniyle Brüksel'deki çöp toplama gibi çeşitli belediye hizmetleri de önemli ölçüde aksadı. Grevin devam etmesi durumunda okul, kreş, hastane çalışanlarının da iş bırakması bekleniyor.Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.