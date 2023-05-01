Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak

Belçika'da, bugünden itibaren işe bisikletle gidenlere kilometre başına 0,27 euro (yaklaşık 6 lira) ödenek verilmesi zorunlu hale geldi. Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımının yaygınlaşması hedefleniyor.

Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak
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'da Ulusal Çalışma Konseyi kapsamında işverenler ile işçi temsilcileri arasında yapılan anlaşma ile işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu oldu.

Buna göre, çalışanlar, 1 Mayıs'tan itibaren işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına 0,27 euro (yaklaşık 6 lira) ödenek alacak. Bu ödenekten vergi muaf olacak.

Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak - 1

GÜNLÜK ÖDENEK 40 KİLOMETREYİ GEÇMEYECEK

Bir çalışanın günlük bisiklet ödeneği 40 kilometreyi geçemeyecek. Böylece bisiklet ödeneği günlük 10,8 euro (yaklaşık 230 lira) ile sınırlı olacak.

Söz konusu bisiklet ödeneği verilmesine şimdiye kadar işverenler karar verebiliyordu. Bu kapsamda işverenlerin yaklaşık yüzde 30'u, bisiklet kullanan çalışanlarına evleri ile iş yerleri arasındaki mesafeye göre ödeme yapıyordu.

Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor.

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