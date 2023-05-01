Belçika'da işe bisikletle gidenler para alacak

GÜNLÜK ÖDENEK 40 KİLOMETREYİ GEÇMEYECEK

Bir çalışanın günlük bisiklet ödeneği 40 kilometreyi geçemeyecek. Böylece bisiklet ödeneği günlük 10,8 euro (yaklaşık 230 lira) ile sınırlı olacak.



Söz konusu bisiklet ödeneği verilmesine şimdiye kadar işverenler karar verebiliyordu. Bu kapsamda işverenlerin yaklaşık yüzde 30'u, bisiklet kullanan çalışanlarına evleri ile iş yerleri arasındaki mesafeye göre ödeme yapıyordu.



Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor.