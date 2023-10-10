Belçika'da kilisede bu kez kenevir skandalı

Belçika'nın Turnhout kentindeki kilisede kenevir bitkisi yetiştirmekle suçlanan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Belçika'da kilisede bu kez kenevir skandalı

 basınındaki haberlere göre, kilisenin çatı katında kurumaya başlamış 200 kök kenevir bulan rahip, polise haber verdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, geçen hafta  etrafında şüpheli hareketlerde bulunan kişileri takibe aldı.

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Şüphelilerden biri çatı katında, diğeri ise kilisede saklandığı yerde polis tarafından yakalandı.

Şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğeri ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı.

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