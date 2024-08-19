Belçika'da koalisyon görüşmeleri üç aydır sürüyor: Sosyo-ekonomik reformlarda anlaşamıyorlar

Belçika'da haziran seçimlerinde hükümeti kurma görevini alan Yeni Flaman İttifakı lideri De Wever, partilerle koalisyon görüşmelerini üçüncü ayda sürdürüyor. Partilerin üzerinde anlaşmakta güçlük çektiği sosyo-ekonomik reform gündemi, görüşmeleri zora sokuyor. De Wever, parti temsilcileri ile sabaha kadar süren müzakerelerin ardından Kral Philippe'in huzuruna çıktı.

Belçika'da koalisyon görüşmeleri üç aydır sürüyor: Sosyo-ekonomik reformlarda anlaşamıyorlar

'da hükümetin kurulması için koaliasyon görüşmeleri devam ediyor.

Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini alan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart De Wever, seçimde önde gelen partilerin temsilcileri ile görüşmelerini üçüncü ayda sürdürüyor.

Partilerin üzerinde anlaşmakta güçlük çektiği sosyo-ekonomik reform gündemi, görüşmeleri zora sokuyor.

9 Haziran'da yapılan seçimden birinci çıkan N-VA'nın lideri De Wever, sosyal demokrat çizgideki Flaman partisi Vooruit, Hristiyan demokrat Flaman parti CD&V, Valon bölgesinin liberal partisi MR ve yine Valon bölgesinin merkez çizgideki partisi Les Engages temsilcileri ile bu sabaha kadar süren ancak başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından Kral Philippe'in huzuruna çıktı.

De Wever, krala, müzakerelerin gidişatına dair rutin raporunu sundu ve hükümeti kurma görevi süresinin uzatılmasını istedi.

Beklenen bir haftalık uzatmanın aksine Kral Philippe, üç gün daha süre tanıyarak De Wever'i 22 Ağustos'ta yeniden rapor sunmaya davet etti.

Belçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

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