Belçika'da köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi

Belçika'da 1,5 yaşındaki bebek, annesinin "bull terrier" cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebeğin bir kolu ve bir bacağı kesildi. Olayda babanın da bir parmağının koptuğu açıklandı.

Belçika'da köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi

'da 1,5 yaşındaki , annesinin köpeğinin saldırısında ağır yara alınca kolundan ve bacağından oldu.

Belçika basınındaki haberde, ülkenin batısındaki Ledegem kasabasında meydana gelen olayda, annesi ve babası ayrı yaşayan bebeğin, annesinin köpeğinin saldırısına uğradığı ifade edildi.

Adı açıklanmayan bebeğin babasında kaldığı, sabah saatlerinde annesinin köpeğiyle çocuğu görmeye gittiği belirtilen haberde, o sırada "bull terrier" cinsi köpeğin nedeni bilinmeyen bir şekilde saldırganlaşarak bebeğin üzerine atıldığı bildirildi.

Bebeğin aldığı yaraların ağır olduğu, bu nedenle kaldırıldığı hastanede bir kolu ve bir bacağının kesildiği açıklandı.

Olayda babanın da bir parmağının koptuğu ifade edildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...