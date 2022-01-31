Belçika'da neredeyse her iki Covid-19 testinden biri pozitif çıkıyor

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülke genelinde her gün ortalama 120 bine yakın test yapılıyor.



25 Ocak'taki veriler, günlük test sayısının 119 bin 930 olduğunu, testlerin yüzde 48,1'inin pozitif çıktığını gösterdi.

VAKALARIN ÇOĞU OMİCRON KAYNAKLI



Pozitif vakaların neredeyse tamamı da Omicron kaynaklı hale geldi. Pozitif Covid-19 vakalarının yüzde 98,8'ine Omicron varyantının neden olduğu bildirildi.



Belçika'da kasım sonundan beri artmaya devam eden Covid-19 vakalarında günlük sayı 60 bine yaklaştı. Buna karşın hastaneye yatışlar ve ölümler, vakalarla aynı hızda artmıyor. Yetkililer, bunun nedenini Omicron varyantının önceki varyantlara göre farklı etkisi ve yüksek aşılama oranına bağlıyor.



Belçika'da toplam nüfusun yüzde 77'si tam aşılıyken yüzde 57'si ise takviye doz aşılarını yaptırmış durumda.

MARKETTE ÇALIŞANA ÖRÜMCEK ADAM SALDIRISI