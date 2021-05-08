Belçika'da normalleşme adımları

Belçika hükümetinin geçen yıl 16 Ekim'de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar 7 ayın ardından müşterilerine hizmet vermeye başladı.



Salgın önlemleri kapsamında sadece açık bölümlerinde hizmet verecek olan işletmeler Başkent Brüksel'de soğuk ve yağmurlu havaya rağmen günün ilk saatlerinden itibaren ilgi gördü.



Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde işletmeler her masaya sadece 4 müşteri alabilecek. Müşteriler sadece masada otururken maskelerini çıkarabilecek. Restoran, kafe ve barlar saat 22.00'de kapanacak.



11 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. 24 bin 483 kişi hayatını kaybetti.