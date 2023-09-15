Belçika'da öfkeli veliler okulları yaktı iddiası

Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor. Bu eğitim Flamanca konuşulan bölgede halihazırda zorunluyken, Fransızca konuşan toplumun yaşadığı, başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde okulların inisiyatifine bırakılmıştı.



7 Eylül'de Fransızca konuşulan söz konusu bölgelerde de ilkokul 6. (11-12 yaş) ve ortaokul 4. sınıf (15-16 yaş) öğrencilerinin bu dersleri haftada 2 saat almasını zorunlu tutan kanun yasalaşmıştı.



Parlamentodaki süreç boyunca Brüksel'de protestolar düzenlenmiş, Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti ise düzenlemenin çocukları korumayı amaçladığını savunmuştu.