Belçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü

Anvers itfaiyesi yetkilileri, enkazdan cesetleri çıkarılanların Romanyalı ve Portekizli iki işçi olduğunu açıkladı. Üçüncü kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.



Okulun kısmen çöken bölümünde enkaz altında 4 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. Bu kişileri bulmak için kurtarma ekipleri arama köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.



Olayda ayrıca 9 kişinin yaralandığı ve durumu ciddi olan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.



Eylüldeki yeni eğitim yılında hizmete girmesi planlanan ilkokul ve anaokulu binasının yıkılan bölümünün iskelelerle çevrili olduğu aktarıldı.



Binanın neden çöktüğüne ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.



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