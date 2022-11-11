 Belçika'da polis ekibine bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

Belçika'da polis ekibine bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Brüksel'de polis ekibi bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis de yaralandı. Saldırgan, olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın gün içinde bir karakola giderek saldırıyı düzenleyeceğini söylediği ancak psikolojik sorunları olduğu düşünülerek götürüldüğü hastanede muayene sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Belçika'da polis ekibine bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın başkenti Brüksel'de ekibine yapılan bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınında meydana gelen olayda bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen polis ekibine saldırdı.

Belçika'da polis ekibine bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Saldırıda boynundan yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi, diğer polis memuru yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırganın bugün daha önce bir polis karakoluna gittiği ve saldırı düzenleyeceğini söylediği belirtildi.

Psikolojik sorunları olduğu düşünülen kişinin muayene için bir hastaneye götürüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Savcılığın saldırıda terör şüphesini de ihtimaller dahilinde değerlendirdiği kaydedildi.

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