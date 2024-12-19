Belçika'da savaş alarmı: Acil durum çantaları hazırlanıyor

Belçika basınında yer alan habere göre Ulusal Kriz Merkezi, Avrupa'daki güvenlik durumunda yaşanan değişim ve Rusya ile savaş tehdidi nedeniyle halka yeni tavsiyelerde bulundu.



Bu kapsamda olası sorunlar ve krizlere karşı hazırlıklı olunması için evlerde acil durum çantasının bulundurulması önerildi.

ACİL DURUM ÇANTASINDA NE OLMALI?



Acil durum çantasında bandaj, yara bandı, kompres, makas, cımbız, çengelli iğne, ağrı kesici ve dezenfektan içeren temel ilk yardım seti ile kullanılan önemli ilaçların yedek olarak saklanmasının yanı sıra şişe su, şarj cihazı, taşınabilir batarya, kimlik ve sigorta sözleşmelerinin kopyaları gibi önemli belgeler, dinamolu el feneri, yedek pil, pilli radyo, çakmak veya kibrit ile çok işlevli çakı gibi ürünlerin yer alması tavsiye edildi.



Çocuklu ailelerin bu çantaya oyuncak koyması, evde herkesin bildiği yerde saklanması ve düzenli biçimde içeriğinin kontrol edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

AVRUPA HAZIRLANIYOR



NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın gelecek 4-5 yıllık süreçte risklere karşı yeterince hazırlıklı olmadığını belirtmiş ve savaş dönemi zihniyetine geçilmesinin gerektiğini ifade etmişti.



Geçen hafta Hollandalı bankalar da jeopolitik tehditlerin arttığı gerekçesiyle halka evde nakit tutmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

