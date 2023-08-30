Belçika'da tek erkek sığınmacılara barınma imkanı durduruldu

KARARI KOALİSYON ORTAKLARI TEPKİ İLE KARŞILADI



Belçika hükümetinin sol çizgideki koalisyon ortakları ve sığınmacı hakları konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, tek erkek sığınmacılarla ilgili karara tepki gösterdi.



Sosyalist Partili Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, karar alınırken koalisyon ortaklarına danışılmadığını, bu kararın uluslararası anlaşmalara ve hukuka aykırı olduğunu söyledi.



Brüksel Bölge Hükümetinin bakanlarından Alain Maron da hükümetin kararından sonra başkent Brüksel'de çok daha fazla sayıda kişinin sokaklarda kalacağını dile getirdi.



Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Alexis Deswaef, Belçika hükümetinin sığınmacılarla ilgili uygulamalarının hem Belçika mahkemeleri hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri tarafından defalarca haksız bulunduğunu hatırlatarak bir hükümet üyesinin kanunu uygulamamasını "inanılmaz" bulduklarını belirtti.



Mültecilere Destek Platformunun eş başkanlığını da yapan Deswaef, bu uygulamanın hukukun ihlali olduğunu, kanun gücünün yok sayılması anlamına geldiğini ifade etti.



Belçika'da geçen kış aylarında Fedasil adlı sığınmacı kabul kurumunun barınma merkezleri dolduğu için yüzlerce sığınmacı haftalarca soğukta ve yağmur altında sokaklarda yaşamıştı.



"Avrupa'nın kalbi" sayılan Brüksel'in merkezindeki bu görüntülerin tepki çekmesi üzerine hükümet barınma merkezlerinin kapasitesini artırmıştı.

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