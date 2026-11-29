İngilizce yayın yapan Brussels Times internet sitesinin haberine göre, Federal milletvekili ve Flaman Hristiyan Demokrat Partisi (CD&V) Meclis Grup Başkanı Nawal Farih, trafik kazası mağdurlarına ilişkin yasa tasarısı hazırladı.



Tasarıyla, trafik kazası mağdurlarının görüntülerinin çekilmesinin ve sosyal medyada paylaşılmasının suç kapsamına alınması hedefleniyor.



“MAĞDURLARI GÖRÜNTÜLEMENİN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ”

Farih, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kazalarda mağdurları görüntülemenin hiçbir mazereti olamaz." ifadesini kullandı.

Bazı ebeveynlerin, çocuklarının otobüsün veya trenin altında kaldığı anlara ait görüntüleri kendilerine resmi bir bilgilendirme yapılmadan önce internette gördüklerini anlattığını aktaran Farih, bu görüntülerin paylaşılmasının mağdurların ve ailelerinin onuruna saygısızlık olduğunu belirtti.

“İLK YAPILMASI GEREKEN ACİL YARDIM ÇAĞIRMAK”



Mevcut yasal düzenlemelerin bu tür davranışlara karşı yeterince açık olmadığını savunan Farih, trafik kazası görüntülerinin çekilmesinin ve paylaşılmasının hukuki açıdan belirsiz bir alanda kaldığını ifade etti.

Farih, "Bir kaza yaşandığında yapılması gereken ilk şey acil yardım çağırmaktır." ifadesini kullanarak, delil toplama görevinin polise ait olduğunu, kazaya karışan kişilerin görüntülerinin çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Tasarı, hem kaza mağdurlarının fotoğraf ve videolarının çekilmesini hem de bu görüntülerin başkalarına iletilmesini veya sosyal medyada paylaşılmasını kapsıyor.

Gelecek hafta parlamentoda görüşülmesi ve ardından oylanması beklenen tasarının kabul edilmesi halinde yeni Ceza Kanunu kapsamına alınması öngörülüyor.