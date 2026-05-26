Belçika'da tren okul otobüsüne çarptı: 4 ölü

Hemzemin geçitte yaşanan kaza ile ilgili yetkililer, 2 özel gereksinimli öğrenci olmak üzere, sürücü ve öğrencilere eşlik eden 1 kişi ile beraber toplamda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Trendeki yolculardan hiçbirinin yaralanmadığı ifade edildi.

Kaza sonrası Belçika Ulusal Demiryolları (SNCB) Dendermonde ve Londerzeel arasındaki demiryolu trafiğinin durdurulduğunu açıkladı.

Çarpışma anında hemzemin geçit ışıklarının kırmızı ve bariyerlerin kapalı olduğu ifade edilirken makinistin acil fren yapsa da kazanın yaşandığı ifade edildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden paylaştığı mesajda "Bugün Avrupa, Belçika ile birlikte yas tutuyor." dedi.