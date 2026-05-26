Belçika'da tren okul otobüsüne çarptı: Ölüler var

Hemzemin geçitte yaşanan kaza ile ilgili yetkililer çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken henüz net bir sayı verilemedi.

Trendeki yolculardan hiçbirinin yaralanmadığı ifade edildi.

Kaza sonrası Belçika Ulusal Demiryolları (SNCB) Dendermonde ve Londerzeel arasındaki demiryolu trafiğinin durdurulduğunu açıkladı.

Çarpışma anında hemzemin geçit ışıklarının kırmızı ve bariyerlerin kapalı olduğu ifade edilirken makinistin acil fren yapsa da kazanın yaşandığı ifade edildi.