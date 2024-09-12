Belçika'da uçuşlara grev darbesi: Bütün seferler iptal edildi

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda çalışanların greve gitmesi nedeniyle bütün uçuşlar iptal edildi. Havalimanı yönetimi dün, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunarak yolculardan, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti.

Belçika'da uçuşlara grev darbesi: Bütün seferler iptal edildi

'daki Charleroi Havalimanı iletişim birimi, çalışanların bugün greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bugün seferi olanların havalimanına gelmemeleri istenen açıklamada, yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi gerektiği kaydedildi.

Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerinde çalışanları temsil eden sendikalar, geçen hafta greve gidilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de grev olacağı, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunmuş, yolcuların, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti.

Yönetim, yolcuların yanlarına sadece kabin bagajları almalarını tavsiye etmişti.

Grev nedeniyle bazı seferlerde iptal ve yer hizmetlerinde aksama beklenmesine rağmen bütün uçuşların iptal edilmesi öngörülmemişti.

Çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesini, aşırı yükün azaltılmasını ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesini talep ediyor.

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