Belçika'da yeni hükümet için uzlaşma sağlandı

Belçika'da seçimlerin üzerinden geçen 236 günün ardından koalisyon görüşmelerinde uzlaşıya varıldı.

Belçika'da yeni hükümet için uzlaşma sağlandı

'da Kraliyet tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümeti kurmakla görevli Bart De Wever dün akşamki görüşmelerinde Kral Philippe'ye koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandığını belirtti.

236 gündür hükümet kurulamayan ülkede partilerin, kabineyi oluşturacak isimler üzerinde anlaşması bekleniyor.

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