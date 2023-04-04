Belçika'da yeni siyasi parti: Tek amacı mecliste boş sandalye oluşturmak

"BOŞ SANDALYEYE OY VERME HAKKI"

Parti bu nedenle bazı tekliflerde bulundu. Buna göre, boş oy kullanan seçmenlerin temsil edilebilmesi için "boş sandalyeye oy verme hakkı" tanınması istenecek.



Bunun sağlanması için Belçika Anayasası'nda değişiklik yapılması gerekecek. Anayasa değişikliği için Beyaz Parti 2024'te yapılacak seçimlerde aday gösterecek. Bu adaylar seçilmeleri halinde meclise giderecek ancak sadece iki görevleri olacak. Bu görevler de meclis oturumlarına katılmak ancak hiçbir şekilde oy kullanmamak ve meclis oturumlarında konuşma yapmamak veya fikir belirtmemek, ayrıca anayasa değişikliği için teklif hazırlamak.



Beyaz Partinin olası milletvekilleri sadece bu amaç için görüş bildirecek. Amaç gerçekleşirse ve mecliste istedikleri anayasa değişikliği oylaması yapılırsa Beyaz Parti kendini feshedecek.