Belçika’daki NATO üssü üzerinde gizemli drone alarmı: "Rutin uçuş değildi"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, dün gece Belçika'daki Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde üç drone faaliyeti tespit edildiğini açıkladı.



Francken, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, drone'ların öncekilere göre daha büyük olduğunu ve yüksek irtifada uçtuğunu aktardı.

Francken, "Bu rutin bir uçuş değildi. Bunların Kleine Brogel’i hedef alan açık bir görev kapsamında hareket ettiği değerlendiriliyor." diye konuştu.



Francken, drone'ların sinyallerini kesmek için "taşınabilir drone karıştırıcıların" (drone jammer gun) devreye sokulduğunu ancak bunların etkili olmadığını belirtti. Polis helikopteri ve ekiplerinin bir drone'u takip ettiğini ancak birkaç kilometre kuzeye doğru ilerledikten sonra temas kesildiğini aktaran Belçika Savunma Bakanı, Polis ve Askeri İstihbarat Servisi (ADIV) tarafından soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Francken, tedbir ve gözetim faaliyetlerini daha da artırdıklarını kaydederek, drone karşıtı sistemlerin acilen geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

NATO OPERASYONLARINDA KULLANILIYOR

Belçika’nın Peer belediyesi sınırları içinde yer alan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü, Belçika Hava Kuvvetlerine bağlı olup, aynı zamanda bir ABD Hava Kuvvetleri birimine de ev sahipliği yapıyor.



Önemli bir askeri tesis olan Kleine Brogel, hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılıyor.



DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI?



Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.



Francken, kamp üzerinde tespit edilen drone'ların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı. 25 Ekim'de ise en az 4 drone'un Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.



Francken, ülkesinde artan drone hareketliliğinin ardından, drone karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.



Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade ederek şunları söylemişti: "Plan hazır: Drone tespiti ve imhası için 50 milyon euro.”

