NATO, AB ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de, sarı yelekliler ‘Sosyal kış geliyor’ sloganıyla sokağa çıktı. Eylemcilere karşı şiddetin dozunu artıran Brüksel polisi, eylem alanına yaklaşmak isteyen sarı yeleklileri biber gazı ve TOMA’dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti.

Polisin sert müdahalesi karşısında tepkisini arttıran eylemciler, Brüksel caddelerini savaş alanına çevirdi. Emniyet güçleri ise TOMA ve atlı polislerle göstericilere sert müdahalede bulunarak, 450 kişiyi gözaltına aldı. Göstericiler yerel saatle 17.00 sularında ara sokaklara dağıldı ve adeta polisle ‘köşe kapmaca’ oynadı.

AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürümek isteyen eylemciler polisin Schuman'a çıkan yolları tutması nedeniyle başarılı olamadı. Sarı yeleklilerin bir araya gelmesini engelleyen emniyet güçlerinin eylemcilere yönelik sert tutumu dikkat çekti.



BAŞBAKAN MİCHEL ALEYHİNE SLOGANLAR



Sarı yelekliler ve protestoya katılan eylemciler, Belçika Başbakanı Charles Michel’in istifasını isteyen sloganlar attı. Eylemde hazır bulunan Faslıların ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yönelik övücü slogan atması dikkat çekti. Eylemciler Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifaya davet eden ve "Sosyal kış geliyor" sloganları atan göstericiler, polise çeşitli maddeler fırlattı. Bunun üzerine polis, sarı yeleklilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.



POLİSTEN “VİDEO ÇEKEMEZSİNİZ” TEPKİSİ



Brüksel polisi, İHA muhabirinin video ve fotoğraf çekimi yapmasına engel olmaya çalıştı. Polis, “Görüntü, fotoğraf çekemezsiniz” diyerek sert tepki gösterdi. Sarı yeleklilerin ve eylemcilerin polise yönelik sloganları İHA muhabirin de hazır bulunduğu gruba biber gazıyla müdahale edilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı. Biber gazından etkilenmemek için eylemciler açık olan bankalara sığındı.



POLİSE SİLAHLI TEHDİT



Sarı yelekli eylemcilerden biri polise silahla tehditte bulunması üzerine gözaltına alındı. Eylemcinin üzerinde silah olup olmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Protestolarda bir polis aracı tahrip edildi.