Belçika'dan Airbnb'ye kısıtlama

Belçika'da Avrupa'nın en turistik kentlerinden Brugge, kısa süreli konaklama ayarlama platformu "Airbnb"nin yeni tesisler açmasını yasaklamayı planlıyor.

"AŞIRI TURİZMLE MÜCADELE"



UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Orta Çağ'dan kalan mimarisi ve kanallarıyla Avrupa'nın en turistik şehirlerinden Brugge, "aşırı turizm"le mücadele için Airbnb'ye bazı yasaklar getirmeye hazırlanıyor.



Ulusal basında yer alan haberlere göre Brugge Belediyesi, yerel halkın turist fazlalığından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Airbnb'nin mevcut tesislerine yenilerinin eklenmesine izin verilmemesi yönünde karar aldı.



Turizm ofisinden alınan bilgiye göre, Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti konumundaki 120 bin nüfuslu kenti, 2023'te günde ortalama 27 bin 500 turist ziyaret etti.

SANİYEDE 6 KİŞİ YER KİRALIYOR

Ev veya odaların turistlere kiralanması uygulaması olarak bilinen ve otellere göre "daha uygun fiyat" avantajıyla son yıllarda popüler olan Airbnb, dünya çapında baskı altında.



Airbnb kullanıcılardan yüzde 20 komisyon geliri elde ediyor. Şirket geçen yıl tüm dünyada 2.2 milyar dolar gelir elde etti.

Dünyada kullanıcı sayısı 150 milyonu aşarken, saniyede 6 kişi Airbnb'den yer kiralıyor. Sistemde 4 milyon ev/oda listeleniyor.



Kimi ülkeler Airbnb'yi vergi kıskacına almaya çalışırken, kimisi de yurttaşlarından gelen şikayetlerden dolayı kısıtlama hatta yasakları gündeme getiriyor.



İŞTE DÜNYA ÇAPINDA AIRBNB KISITLAMALARI

-İtalya Floransa gibi turist yoğun şehirlerin merkezinde Airbnb kayıtları donduruldu. Roma gecelik ücrete yüzde 2-8 arası ek vergi uyguluyor.



-Viyana, Airbnb şehir içinde belli bölgelerde yasak.



-Fransa'da Airbnb için belediyede ilgili birime kayıt şartı aranıyor, kısa süreli olarak yılda en fazla 120 gün kiralama yapılabiliyor.



-Londra'da yılda 90 gece veya daha az kiralama yapılabiliyor.



-Berlin şehrinde geçmişte getirilen yasak kaldırılırken, para cezaları katlandı. 100 bin Euro'ya kadar ceza kesilebiliyor. İzin belgesi şartı da getirildi.



-Amsterdam'da evler yılda en fazla 30 gece için kiralanabiliyor.



-Barselona kenti, 2021'de getirdiği yasakla Avrupa'da ilk olmuştu 1 aydan kısa süreli kiralama yasak. Ayrıca ruhsat şartı aranıyor.



-Lizbon kentinde yeni Airbnb lisansına yasak geldi.



-Birçok eyalet ek vergi ve kayıt zorunluluğu getirirken, bazıları da belirli sürelerin altında kiralamalara izin vermemeye başladı. Dallas Airbnb'ya yasak getirdi.



-Tokyo, kısa süreli kiralamaları yılda 180 gün ile sınırladı. Ev veya binada yerleşik olarak yaşayan birinin olması zorunlu.



-Sidney yılda 180 gün kiralama sınırı uygulanıyor.



-Penang, Airbnb'ye yasak getirdi. 3 aydan kısa süreli ev veya oda kiralanamıyor.



-Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin bir bölgesinde ise Airbnb yasağı için referanduma gidileceği duyuruldu.